Как в Центре «Моя работа» помогают трудоустраиваться людям с инвалидностью: от портфолио до работы мечты

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Поиск работы — это часто непростой и многоступенчатый процесс. У соискателей с инвалидностью он нередко отягощен различными факторами — от стереотипов работодателей до страхов и неуверенности в себе из-за имеющегося диагноза. Центр занятости населения стремится поддерживать таких кандидатов, чтобы возможность работать и реализовывать свой потенциал была доступна каждому.

В Центре занятости трудоустройством москвичей с особенностями здоровья занимается целая команда специалистов. Задача экспертов — правильно преподнести кандидата работодателю, честно рассказав о квалификации, возможностях и ограничениях, при этом подчеркнув все достоинства соискателя.

Специалисты Центра занятости оценивают мотивацию человека, узнают о его желаниях и возможностях, образовании и опыте, составляют портфолио, отражающее всю важную для трудоустройства информацию. Подбирают актуальные вакансии и помогают в прохождении собеседования. У соискателей с инвалидностью есть возможность принять участие в групповых тренингах и мастер-классах, узнать больше о коммуникации с работодателем, самопрезентации и развитии личных компетенций.

— Трудоустройство людей с инвалидностью, безусловно, особенный процесс. Поэтому мы стараемся не только непосредственно трудоустроить соискателя, но и оказать психологическую поддержку, чтобы человеку было легче проходить интервью и адаптироваться на новом месте работы, — рассказывает специалист Центра занятости «Моя работа» Альбина Медведева.

Кадровые специалисты часто подвержены стереотипному мнению по поводу мотивации или трудоспособности соискателей с особенностями здоровья. Центр занятости активно борется с такими стереотипами. Эксперты проводят профессиональное тестирование с кандидатом и по его результатам предлагают работодателю обратить внимание на личностные и профессиональные компетенции. Также рассказывают о возможных сложностях внедрения человека в будущий коллектив, или их отсутствии.

— Наши сотрудники стараются менять отношение работодателей к кандидатам с инвалидностью. Мы предлагаем рассматривать при приеме на работу не «диагноз» или «группу инвалидности», а конкретные рабочие функции, которые может выполнять соискатель. Такой подход позволяет работодателям избавляться от стереотипов и воспринимать кандидатов более объективно, — поясняет Альбина.

НА ЗАМЕТКУ

За помощью в поиске работы москвичи могут обратиться к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — службе занятости населения города Москвы. Заявку на поиск работы можно подать дистанционно на сайте Центра занятости населения «Моя работа», официальном сайте Мэра Москвы или на портале «Работа в России».

Также на сайте центра доступна онлайн-запись на услуги: карьерное консультирование, оценка профессиональных навыков и личностных компетенций, индивидуальные консультации по открытию собственного дела и регистрации статуса самозанятого, профессиональное обучение или повышение квалификации. Признание и перерегистрация в качестве безработного, а также подбор вакансий осуществляются при личном приеме только в назначенное время по предварительной записи.