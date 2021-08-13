Светлана Разворотнева: Повышение правовой грамотности населения укрепит доверие к органам власти

Фото: Екатерина Бибикова

Круглый стол «Стратегия развития системы ЖКХ города Москвы» прошел в столице в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке, 47. Эксперты, общественники, представители Фонда капитального ремонта города и Фонда содействия реформированию ЖКХ обсудили меры, направленные на повышение правовой грамотности населения в коммунальной сфере и в вопросах капитального ремонта домов.

Советник мэра г. Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева выступила навстрече. Она напомнила, что программа Сергея Собянина «Лучший город Земли» уделяет особое внимание вопросам коммунальной сферы, капитального ремонта и реновации жилого фонда: с 2015 года в Москве капитально отремонтированы 8500 многократных домов; с 2011 года заменены 36 тысяч лифтов; полностью решен вопрос о сносе аварийного жилья. Светлана Разворотнева отметила: хотя работа по жилищному просвещению горожан ведется в столице довольно активно, но централизованного обучения пока нет.

— Не редко именно незнание жилищного законодательства становится причиной переплат за услуги ЖКХ, некачественного оказания услуг, а также недопонимания между жителями и эксплуатирующими и подрядными организациями, проводящими в домах работы.Повышение правовой грамотности населения может помочь снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг, а также повысит доверие к органам власти, — сказала она.

Действительно, на базе различных НКО, московского Фонда капремонта и Фонда содействия реформированию ЖКХ проводятся многочисленные онлайн и оффлайн встречи, разрабатываются дидактические пособия, ведется активная просветительская работа. Как рассказала председатель Комиссии по реализации программы «Мой район» и комплексному развитию города Общественной палаты столицы Вера Москвина, в Москве создан единственный стране уникальный Центр капремонта, в котором проходят практические занятия. Работает городская комиссия по обеспечению общественного контроля за реализацией региональной программы капремонта, задачей которой является взаимодействие с собственниками помещений, развитие позитивной обратной связи и содействие формированию положительного общественного мнения о программе. Однако, как показывает опыт домов со спецсчетами — зданий, в которых капремонт проводит не ФКР, а сами собственники, —перечисленных мер недостаточно.

Так, исследование, проведенное Фондом «Институт экономики города», показало, что нередко собственники не справляются с самостоятельным проведением капремонта, т.к. нет методической основы для грамотного финансового планирования реконструкции дома, а также единой информационно-методической базы для всех МКД в стране, жители не знают, где получить помощь.

Не меньшей проблемой для горожан является проведение общих собраний собственников. Сложность процедуры, неинформированность и неподготовленность граждан часто приводит к подтасовкам и обману.

— Необходимо на законодательном уровне ужесточить ответственность за подделку протоколов общих собраний собственников и обязать Государственную жилищную инспекцию проверять подлинность результатов голосования. Сейчас это их право, а не обязанность, — заявила Светлана Разворотнева.

Участники круглого стола уверены, что систему жилищного просвещения граждан нужно развивать и совершенствовать, а также законодательно обеспечить прозрачность процедур принятия решений собственниками многоквартирных домов.