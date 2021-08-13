«Мне с ним очень комфортно»: Сычев рассказал о дружбе с Вдовиченковым

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актер Владимир Сычев с большим уважением относится к коллеге и другу Владимиру Вдовиченкову, который в пятницу, 13 августа, празднует 50-летие. Об этом он рассказал в одном из недавних интервью.

По словам Сычева, с Вдовиченковым они всегда шутят на съемочных площадках и относятся друг к другу с максимальным уважением. За плечами актеров множество совместных работ. А осенью с их участием, как рассказал Сычев, выйдет сериал «Ресторан по понятиям», режиссером которого стал Сарик Андреасян.

Владимир Сычев рассказал, что с Владимиром Вдовиченковым они познакомились на съемках первого «Бумера» в 2003 году.

— Мне с ним очень комфортно. Всегда все профессионально, душевно. Что на (съемочной) площадке, что вне ее. У нас с Вовой такие хорошие, товарищеские, дружеские отношения, — поделился Сычев.

Также артист рассказал о забавных ситуациях, связанных с тем, что они оба Владимиры Владимировичи.

— Спрашиваешь у людей: «Хочет кто-нибудь желание загадать? Вставайте между двумя Владимирами Владимировичами», — рассказал Сычев Федеральному агентству новостей.

В конце беседы актер пожелал другу и коллеге творческих успехов и долгих лет жизни.

На днях корреспондент «Вечерней Москвы» побеседовал с Владимиром Вдовиченковым о творческих планах и новых ощущениях накануне юбилея.