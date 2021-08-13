Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Мне с ним очень комфортно»: Сычев рассказал о дружбе с Вдовиченковым

Виктория Сикерина

Общество
«Мне с ним очень комфортно»: Сычев рассказал о дружбе с Вдовиченковым
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актер Владимир Сычев с большим уважением относится к коллеге и другу Владимиру Вдовиченкову, который в пятницу, 13 августа, празднует 50-летие. Об этом он рассказал в одном из недавних интервью.

По словам Сычева, с Вдовиченковым они всегда шутят на съемочных площадках и относятся друг к другу с максимальным уважением. За плечами актеров множество совместных работ. А осенью с их участием, как рассказал Сычев, выйдет сериал «Ресторан по понятиям», режиссером которого стал Сарик Андреасян.

Владимир Сычев рассказал, что с Владимиром Вдовиченковым они познакомились на съемках первого «Бумера» в 2003 году.

— Мне с ним очень комфортно. Всегда все профессионально, душевно. Что на (съемочной) площадке, что вне ее. У нас с Вовой такие хорошие, товарищеские, дружеские отношения, — поделился Сычев.

Также артист рассказал о забавных ситуациях, связанных с тем, что они оба Владимиры Владимировичи.

— Спрашиваешь у людей: «Хочет кто-нибудь желание загадать? Вставайте между двумя Владимирами Владимировичами», — рассказал Сычев Федеральному агентству новостей.

В конце беседы актер пожелал другу и коллеге творческих успехов и долгих лет жизни.

На днях корреспондент «Вечерней Москвы» побеседовал с Владимиром Вдовиченковым о творческих планах и новых ощущениях накануне юбилея.

Читайте также:
Актерыпрофессииюбилей
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Все мнения
О проекте