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«Я русский политик»: Петр Толстой рассказал о своей любви к родине

Иван Юминов

Общество
«Я русский политик»: Петр Толстой рассказал о своей любви к родине
Фото: Александр Чикин

Любовь к родине выше любых политических взглядов, а попытки ущемить русскую культуру приведут к разладу между народами. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, представитель парламентской делегации России в ПАСЕ Петр Толстой.

— Я русский человек, родился и живу в России, здесь же занимаюсь политикой. Поэтому я русский политик. Конечно, каждый вкладывает в это понятие свой смысл, но в итоге любовь к своей Родине оказывается выше любых политических взглядов, межпартийных различий и прочего, — рассказал парламентарий.

Также депутат добавил, что русская культура является мощнее и глубже любой другой в пространстве бывшего СССР. Ей удалось впитать лучшее, что было в других культурах, уточнил он.

Толстой подчеркнул, что фундаментом межнациональной розни является ущемление государствообразующего народа. Кроме того, по мнению парламентария, цензура и нарушение свободы творчества неприемлемы, но государство должно задавать минимальные рамки приличия, чтобы из бюджета не выделялись деньги на «откровенно русофобские произведения».

Либеральную интеллигенцию, как считает вице-спикер Госдумы, нельзя полностью лишать госфинансирования, так как в этом случае ее «колоссальная энергия» будет направлена на разрушение, отмечает телеканал «Царьград».

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