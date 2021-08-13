Россиянки обыграли команду из США на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу

Фото: instagram/teamrussia_beachsoccer

Женская команда России в дополнительное время выиграла у американской сборной в матче Межконтинентального кубка по пляжному футболу в Москве.

Итоговый счет встречи — 2:1. У победительниц отличились Анна Чернякова (она забила на 7-й минуте встречи) и Варвара Бычкова (39-я минута). Единственный гол сборной США забила на 26-й минуте Лорен Лесли.

Параллельный матч между бразильянками и испанками завершился со счетом 3:2 в пользу первых.

Следующий матч сборной России пройдет в субботу, 14 августа. Им предстоит встреча с командой из Испании.

Межконтинентальный кубок по пляжному футболу — это второй по престижности турнир в данном виде спорта после чемпионата мира у мужчин. В большом футболе его аналогом можно считать Кубок конфедераций. Первый розыгрыш Межконтинентального кубка по пляжному футболу состоялся в ноябре 2011 года в Объединенных Арабских Эмиратах. Победителем турнира стала мужская сборная России, во второй раз за сезон одолевшая бразильцев. Среди женщин этот турнир в 2021 году проводится впервые. Проходит он в Москве и отечественная команда является хозяйкой турнира. За титул будут бороться четыре сборные: России, Испании, США и Бразилии.