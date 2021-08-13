Пожар в центре Москвы ликвидирован

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Возгорание в одном из жилых домов в Центральном административном округе Москвы ликвидировано. Об этом вечером пятницы, 13 августа, рассказал источник «ВМ» в столичных экстренных службах.

Как сообщала ранее «ВМ», в доме 19/1 на Садово-Спасской улице загорелись межэтажные деревянные перекрытия. Возгорание возникло между 4, 5, 6 и 7 этажами. Площадь распространения огня достигала 100 квадратных метров. В связи с этим проводилась эвакуация жильцов.

К настоящему времени пожар потушен.

В связи с происшествием на Садово-Спасской улице перекрыты две полосы по направлению к проспекту Академика Сахарова, рассказали в столичном департаменте транспорта. Движение по внешней стороне на северо-востоке Садового кольца затруднено на участке протяженностью 0,8 километра.

Водителей просят по возможности объезжать данный участок, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».