СМИ: Тело мужчины нашли в туалете ресторана на западе Москвы

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Россия, Москва, Ельнинская улица, 23 Карта всех событий

Тело мужчины было обнаружено в туалете одного из заведений общественного питания в столичном районе Кунцево. Об этом в субботу, 14 августа, рассказали источники в городских экстренных службах.

По словам источников, мертвого мужчину нашли в ресторане фаст-фуда по адресу улица Ельнинская, дом 23.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка, сообщает агентство городских новостей «Москва».