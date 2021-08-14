СМИ: Тело мужчины нашли в туалете ресторана на западе Москвы
Россия, Москва, Ельнинская улица, 23 Карта всех событий
Тело мужчины было обнаружено в туалете одного из заведений общественного питания в столичном районе Кунцево. Об этом в субботу, 14 августа, рассказали источники в городских экстренных службах.
По словам источников, мертвого мужчину нашли в ресторане фаст-фуда по адресу улица Ельнинская, дом 23.
На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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