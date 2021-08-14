Канадские ученые нашли универсальный способ борьбы с коронавирусом

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Найден универсальный способ борьбы с любыми штаммами SARS-CoV-2. Ученым из Института естественных наук Британской Колумбии в Ванкувере удалось обнаружить два сахар-связывающих белка, которые препятствуют проникновению вируса в клетки человека.

Вирус успешно выживает в организме, если скрывается от иммунитета. Помогает ему это делать гликолизация — определенные участки пепломера соединяются с остатками сахаров, а найденные белки мешают этому процессу.

Для нахождения нового способа лечения ученым потребовалось создать библиотеку 140 лектинов млекопитающих, соединяющихся с остатками углеводов белков. CLEC4G и CD209 смогли создать устойчивую связь с белком пепломера SARS-CoV-2. Ученые обнаружили это при помощи атомно-силового микроскопа и методики 3D-моделирования, передает ФАН.

Также сообщалось о еще одном возможном лекарстве от COVID-19. Цветок Nigella sativa (чернушка посевная), растущий в Северной Африке и Западной Азии, может быть использован в будущем как лекарство от болезни. По мнению ученых, один из активных ингредиентов растения может предотвращать развитие легочной инфекции. Кроме того, он способен блокировать цитокиновый шторм, возникающий у тяжелобольных коронавирусом пациентов, которые лежат в больницах.