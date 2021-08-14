Австралийские ученые открыли новый вид табака-убийцы насекомых

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Ботаники из Австралии открыли новый вид табака, который способен ловить мелких насекомых с помощью железистых волосков.

В исследовании, которое было проведено специалистами, говорится, что растение делает это только для защиты, но не для пропитания. Этот вид табака был отнесен к новому виду Nicotiana insecticida.

По мнению ученых, существует целый комплекс растений с подобными свойствами. Их железистые волоски имеют липкий секрет с сильным запахом, который привлекает насекомых. Эксперты собрали семена растения и прорастили их в тепличных условиях. Даже в этом случае табак обладал способностью ловить насекомых, сообщает ФАН.