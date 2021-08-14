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Подростка доставили в больницу после удара током на станции в Костромской области

Михаил Алимов

Происшествия
Подростка доставили в больницу после удара током на станции в Костромской области
Фото: mzd.rzd.ru

Северо-Западная транспортная прокуратура проведет проверку после того, как подростка в Костромской области ударило током. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 14 августа.

Инцидент произошел вечером 13 августа, около железнодорожной станции Шарья в поселке Ветлужский. Подросток залез на цистерну грузового состава, после чего его ударило током из-за касания о контактную сеть.

Ребенка госпитализировали с ожогами и травмами после падения с пятиметровой высоты. Сотрудники транспортной прокуратуры проверят все обстоятельства случившегося и оценят работу органов системы профилактики, передает ФАН.

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