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Пожарный самолет потерпел крушение в Турции

Виктория Сикерина

Происшествия
Пожарный самолет потерпел крушение в Турции
Фото: moscow-live

Пожарный самолет Бе-200 разбился в юго-восточной части Турции. Об этом стало известно в субботу, 14 августа.

Крушение произошло в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находилось восемь человек экипажа: шесть из российской команды и двое из турецкого министерства лесного хозяйства. Их судьба пока остается неизвестной.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, Турция арендовала у России данный самолет для тушения лесных пожаров. Однако, по последней информации, борт не принадлежал российскому Министерству чрезвычайных ситуаций (МЧС).

В Минобороны РФ подтвердили информацию о крушении. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия ведомства.

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