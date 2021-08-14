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Все члены экипажа разбившегося в Турции Бе-200 погибли

Василий Плиткин

Происшествия
Все члены экипажа разбившегося в Турции Бе-200 погибли
Фото: МЧС России

В авиакатастрофе с пожарным самолетом Бе-200 в юго-восточной части Турции не выжил никто. Об этом сообщает в субботу, 14 августа, телеканал NTV.

О крушении Бе-200 стало известно днем 14 августа. Самолет разбился после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции. На борту судна находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции.

Телеканал также сообщил, что через некоторое время после начала тушения пожара связь с самолетом прервалась. По предварительным данным, Бе-200 не смог набрать нужную высоту после забора воды, в результате чего врезался в скалы.

Крушение произошло в горах в районе города Кахраманмараш.

Турция арендовала у России данный самолет для тушения лесных пожаров. Однако, по последней информации, борт не принадлежал российскому Министерству чрезвычайных ситуаций (МЧС).

В Минобороны РФ подтвердили информацию о крушении. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия ведомства. Посольство РФ в Анкаре выясняет обстоятельства трагедии.

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