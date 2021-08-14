Российская легкоатлетка пришла на встречу с мэром с флагом США

Фото: Страница Челнинские известия во ВКонтакте

Российская легкоатлетка Фирая Султанова-Жданова надела браслет в виде американского флага на встречу с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым. Об этом пишут «Челнинские известия».

Мастер спорта России сейчас проживает в американском городе Джексонвилле (штат Флорида). У Султановой-Ждановой российское гражданство. Однако, как отмечают местные журналисты, видимо, женщина «является патриотом уже другой страны».

Легкоатлетка приехала на Родину, чтобы принять участие в Камском полумарафоне. Позже экс-челнинку принял у себя мэр города. Во время беседы спортсменка озвучила предложения по развитию легкой атлетики.

Фирая Султанова-Жданова — заслуженный мастер спорта России, почетный гражданин Набережных Челнов. На Олимпиаде-1996 она выступала на дистанции 10 тысяч метров.