Автоэксперт объяснил, при каких неисправностях опасно выезжать на дорогу

Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва

Неработающие тормоза, фары, стеклоочистители, проблемы с рулевым управлением и двигателем — эти и некоторые другие неисправности могут стать причиной ДТП, поэтому требуют оперативного устранения. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Специалист отметил, что перед выездом важно удостовериться в исправности машины.

— Перед поездкой желательно обойти автомобиль и убедиться, что нигде ничего не подтекает, колеса не спущены, — посоветовал эксперт. — Исправность фар можно проверить, подъехав к любой витрине магазина — если с ними все в порядке, в стекле будет заметно отражение.

Колодочкин обратил внимание на то, что появление новых звуков в процессе езды — повод остановиться. Например, машина может колесом подцепить смятую коробку и утащить ее за собой.

Большое внимание нужно уделять состоянию тормозной системы, уверен собеседник «ВМ».

— Сточенные «в ноль» колодки способны привести к аварии. Спровоцировать ДТП может и воздух в тормозной жидкости: в случае такой поломки вы нажимаете на педаль, а она становится «мягкой» и проваливается. Машина при этом продолжает ехать, — рассказал эксперт.

Отсутствие омывающей жидкости тоже может привести к неприятным последствиям, заметил специалист. По словам Колодочкина, без «омывайки» в плохую погоду «дворники» не справятся и стекло быстро загрязнится.

Автоэксперт также заметил, что полный перечень неисправностей, требующих обязательного ремонта, перечислен в ПДД.

— Правила четко регламентируют, в каких случаях автомобиль непригоден к эксплуатации. В список входят проблемы с тормозами, рулевым управлением, двигателем, световыми приборами, стеклоочистителями и шинами, а также некоторыми другими элементами конструкции, — отметил Колодочкин.

Собеседник «ВМ» отметил, что в случае внезапной поломки важно быстро обозначить машину, по возможности убрать ее с проезжей части.

— При вынужденной остановке нужно обязательно включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Автомобиль надо убрать с проезжей части в безопасное место. Например, на обочину, — посоветовал специалист.

Колодочкин обратил внимание, что детали автомобиля нужно менять не только после определенного пробега, но и по окончании срока их службы. Своевременная замена расходников повысит срок службы машины и поможет избежать неожиданных поломок, заключил эксперт.