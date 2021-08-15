Психолог рассказала, как самостоятельно избавиться от эмоционального выгорания

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Синдром эмоционального выгорания похож на депрессию. Человеку крайне трудно сосредоточиться и собраться с силами. Его привычный жизненный уклад рушится, а взаимоотношения с окружающими ухудшаются. Причем чаще всего этим синдромом страдают медицинские работники, преподаватели, домохозяйки, молодые мамы и люди, ухаживающие за больными родственниками. Об этом «Вечерней Москве» рассказала кандидат медицинских наук, психолог Маргарита Аристархова.

— Безучастность и полное безразличие к происходящему, нетерпение, недовольство, нервозность, вспыльчивость, раздражительность, неверие в себя и в свои силы, потеря мотивации, крушение идеалов, отрицание моральных норм, чувство собственной никчемности, самокритика, тоскливое настроение — все это симптомы эмоционального выгорания. А также ощущение одиночества, частичная или полная утрата адаптационных навыков, низкая продуктивность, уход от ответственности, ограничение социальных контактов, выражение злости, зависти, обвинение других в своих проблемах, быстрая утомляемость, мышечная слабость, боли в суставах, снижение иммунитета, мигрени, головокружения и нарушение сна, — уточнила собеседница «ВМ».

Психолог поделилась несколькими советами по поводу того, как самостоятельно побороть недуг. В первую очередь необходимо признать у себя наличие синдрома. Это важный шаг в борьбе с эмоциональным выгоранием. Если человек в состоянии понимать, что силы и смысл жизни потеряны, ему необходимо найти новые источники энергии, уточнила Маргарита Аристархова. По ее мнению, наиболееэффективным способом борьбы с этим недугом является замедление темпа деятельности. Нужно отказаться от желания выполнять все и сразу. Следует дать организму передышку. Например, перерыв в работе, на службе или дома. Рекомендуется время от времени устраивать выходные, всегда поощрять себя за выполнение дел и получать от этого удовольствие.

Следующий совет — не копить негатив. Для эмоциональной разрядки подойдут прогулки на открытом воздухе и занятия спортом. А чтобы очистить разум и избавиться от отрицательных эмоций, нужно воспользоваться техниками релаксации, считает специалист. Также психолог порекомендовала россиянам рассказывать о своих проблемах близким и делиться с ними своими опасениями и страхами. Это поможет проанализировать факты и найти причину синдрома, что приведет к скорейшему разрешению ситуации. Если такого доверенного лица нет, уточнила собеседница «ВМ», то можно свои переживания записать на бумаге.

— Следует расставить приоритеты, отказаться от изнуряющей погони за ненужными вещами и не распылять напрасно энергию на мелочи. Лучше определиться, что будет являться важным в первую очередь, и выполнять то, что на самом деле имеет значение. Также нужно заботиться о себе. Этому синдрому чаще подвержены люди с заниженной самооценкой. Поэтому необходимо научиться любить себя, уважать, ценить успехи, гордиться победами и хвалить за всяческие достижения, — сказала Маргарита Аристархова.

По словам психолога, соблюдение этих пунктов поможет россиянам кардинально изменить их жизнь. В результате чего появится вера в собственные силы, возможность выйти из-под действия неприятного синдрома и начать жить полноценно и счастливо.