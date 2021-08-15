Более 240 раз вертолеты МАЦ вылетали на спасение людей с начала 2021 года

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) помогли почти 380 людям с начала текущего года. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщается на сайте мэра Москвы.

Точное количество спасенных людей, которым была оказана помощь спасателями МАЦ, составляет 376 человек.

Отмечается, что сотрудники центра зачастую работают в нелегких погодных условиях: им приходится летать сквозь ливни и смог, иногда в полной темноте.

За сутки сотрудникам МАЦ поступает не менее трех-четырех вызовов.

С начала 2021 года экипажи санитарных вертолетов вылетали на спасение граждан более 240 раз.

Флот центра располагается на аэродроме Остафьево. Единицы воздушной техники ждут вызова на двух локациях: в ангаре для санитарных машин ВК117С-2 и на открытой площадке для санитарно-спасательных вертолетов КА-32.

Воздушные экипажи всегда находятся в режиме готовности на тот случай, если пострадавшего необходимо будет спасать из труднодоступной точки.

Борт каждого судна оборудован носилками и диэлектрическим полом, который помогает проводить реанимацию прямо в процессе полета.

Заместитель директора по организации летной работы МАЦ Олег Катальшев рассказал, что первая смена начинает работать в 07:00, вторая — в 19:00. Перед дежурством экипаж всегда осматривает судно, заправляет его топливом и проходит медосмотр. Также членам спасательной команды необходимо каждый раз консультироваться с метеорологами, чтобы узнать о погоде на предстоящую смену, передали на портале мэра Москвы.