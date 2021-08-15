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Родители раскритиковали идею введения уроков сексуального просвещения в школах

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Родители раскритиковали идею введения уроков сексуального просвещения в школах
Фото: Василиса Чернявская, Вечерняя Москва

Периодически выдвигаются предложения о введении в школах уроков семейного воспитания или сексуального просвещения. Такие личные темы школьникам должны объяснять их родители, поэтому в учебных заведениях подобные программы не нужны. Этим мнением с «ВМ» поделилась председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета комитета Госдумы по вопросу семьи, женщин и детей Ольга Леткова.

— Суть одна, она сводится к тому, что детям рассказывают об этой стороне жизни. И если бы просто рассказывали, то было бы не так страшно. Но ведь контекст такой, что все можно, но только нужно предохраняться. С педагогической точки зрения это растормаживает ребенка. Плюс, если мы будем брать западные технологии, к которым Россия присоединилась, то они нам навязывают такое жесткое секс-просвещение. Когда детей учат сексу в извращенной форме, смотрят порно на уроках, и это тоже очень волнует родителей. Зачем вообще раньше времени растормаживать эту сферу, это не нужно ребенку, который должен учиться, — сказала Ольга Леткова.

По словам председателя Ассоциации родительских комитетов и сообществ, все, что касается темы сексуального просвещения, — это частная, интимная сфера и «она должна быть прикрыта».

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