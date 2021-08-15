Названы три напитка, которые могут помочь в профилактике тромбоза после COVID-19

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После перенесенного коронавируса организму может грозить закупорка сосудов, но есть три напитка, которые могут помочь в профилактике тромбоза.

Предотвратить негативное влияние COVID-19 на организм может гранатовый сок, какао и липовый чай. Врачи считают, что в зернах граната есть целый комплекс полезных компонентов, которые будут препятствовать возникновению кровяных сгустков.

Какао также способно оказывать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Но для достижения этого эффекта нужно употреблять этот напиток без сахара, советуют специалисты.

Липовый чай богат антиоксидантами, которые необходимы организму после болезни. Они могут снизить риск развития тромбоза и ишемической болезни сердца. Помимо этого, напиток оказывает положительное влияние на функции желудочно-кишечного тракта, сообщает Nation news.