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Названы три напитка, которые могут помочь в профилактике тромбоза после COVID-19

Екатерина Нефедова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Названы три напитка, которые могут помочь в профилактике тромбоза после COVID-19
Фото: Pixabay

После перенесенного коронавируса организму может грозить закупорка сосудов, но есть три напитка, которые могут помочь в профилактике тромбоза.

Предотвратить негативное влияние COVID-19 на организм может гранатовый сок, какао и липовый чай. Врачи считают, что в зернах граната есть целый комплекс полезных компонентов, которые будут препятствовать возникновению кровяных сгустков.

Какао также способно оказывать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Но для достижения этого эффекта нужно употреблять этот напиток без сахара, советуют специалисты.

Липовый чай богат антиоксидантами, которые необходимы организму после болезни. Они могут снизить риск развития тромбоза и ишемической болезни сердца. Помимо этого, напиток оказывает положительное влияние на функции желудочно-кишечного тракта, сообщает Nation news.

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