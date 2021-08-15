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Сергей Собянин рассказал о благоустройстве московских парков

Полина Долганова

Город
Сергей Собянин рассказал о благоустройстве московских парков
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как в столице благоустраивают зеленые зоны. Этим он поделился с горожанами на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— С каждым годом все больше людей при покупке жилья смотрят не только на саму квартиру, но и на инфраструктуру вокруг. Есть ли детские и спортплощадки, садики, школы. И, конечно, хотят, чтобы рядом были зеленые зоны, — написал глава города.

По его словам, скверы и парки во всех районах города стали настоящим трендом в мегаполисах. В связи с этим городские зеленые зоны должны представлять собой удобные общественные пространства.

Сергей Собянин отметил, что концепция любой зеленой территории предварительно обсуждается с местными жителями района. Только после этого специалисты приступают к разработке проекта.

Так, например, в Воскресенском парке очистили берег вдоль реки Цыганки и разбили места для пикников. В Куркине появились фонтан и декоративный огород, а в Ватутинках возвели настоящий спортивный городок с футбольным полем и коробкой для игры в хоккей.

Мэр подытожил, что из-за роста населения Москвы количество парков также должно увеличиваться. Зеленые зоны необходимы горожанам, потому как в них можно найти себе занятие на любой вкус и подышать свежим воздухом.

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