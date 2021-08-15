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Мэра Кривого Рога нашли мертвым в Днепропетровской области Украины

Полина Долганова

Происшествия
Мэра Кривого Рога нашли мертвым в Днепропетровской области Украины
Фото: kr.gov.ua

Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в селе Вольное в Днепропетровской области на Украине. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил глава региона Валентин Резниченко.

— Да, это правда… Пока не понятно, убийство или самоубийство, — прокомментировал трагедию Резниченко в разговоре с изданием «Страна».

Он добавил, что на место происшествия выехала оперативная следственная группа.

Информацию о смерти мэра также подтвердили в правоохранительных органах. По предварительной информации, тело Павлова обнаружили на веранде дома, сообщает РИА Новости.

Константин Павлов вступил в должность мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Именно тогда ему удалось одержать на выборах победу от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В начале июля 2021 года мэр Коломны Денис Лебедев был найден мертвым. По предварительным данным, он совершил самоубийство. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий, Лебедев был обнаружен в собственной квартире.

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