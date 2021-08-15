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Ученые опровергли один из самых популярных мифов о похудении

Екатерина Нефедова

Общество
Ученые опровергли один из самых популярных мифов о похудении
Фото: Pixabay

Ученые из Аризонского университета в Соединенных Штатах Америки опровергли распространенный миф о вреде быстрых углеводов для фигуры.

Специалисты провели исследование, в ходе которого они проанализировали данные о массе тела почти двух миллионов человек. В результате выяснилось, что продукты с высоким гликемическим индексом не приводят к набору лишних килограммов.

Ученые смогли узнать, что те, кто питается блюдами с быстрыми углеводами в составе, не склонны к полноте, сообщается в журнале Advances in Nutrition. Однако правильное распределение такой еды в рационе позволяет поддерживать здоровый вес и снижает развитие различных заболеваний.

Специалисты посоветовали включить в свой рацион продукты с цельнозерновой составляющей, передает Nation news.

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