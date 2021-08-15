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Микробиолог рассказала об опасности постельного белья

Полина Долганова

Общество
Микробиолог рассказала об опасности постельного белья
Фото: Unsplash

Постельное белье является идеальной территорией для размножения бактерий, грибков и микробов. Об этом рассказала микробиолог Вестминстерского университета Манал Мохаммед.

По ее словам, каждый человек должен регулярно стирать свою подушку, простыню и наволочку, потому как выделения пылевых клещей могут негативно сказаться на человеческом дыхании и спровоцировать астму, а укусы постельных клопов вызывают болезненные красные следы. Этих насекомых можно принести в дом на одежде или на сумке.

Специалист подытожила, что частая стирка белья поможет снизить риск размножения клещей и вредных бактерий, а душ перед сном смоет всех паразитов, которые прилипли к телу в течение дня, передает Nation News.

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