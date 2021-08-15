Ученые перечислили симптомы рака поджелудочной железы

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Ученые из Колумбийского университета объяснили, какие симптомы могут свидетельствовать о раке поджелудочной железы. Соответствующее исследование опубликовано на сайте ColumbiaSurgery.

По словам экспертов, заболевание трудно выявить на начальных стадиях, потому как оно развивается незаметно.

Авторы работы отмечают, что появление желтизны на коже и на белках глаз является поводом насторожиться. Это происходит из-за того что в крови больного может накапливаться компонент желчи, который вырабатывает печень.

Еще одним симптомом рака поджелудочной является нарушение в работе желудочно-кишечного тракта. О наличии опухоли в таком случае могут говорить неприятные и болезненные ощущения в области нижней части спины. Этот симптом зачастую вызван увлечением опухоли в организме.

О нарушении работы поджелудочной железы также свидетельствует внезапно появившийся у пациента диабет. Часто у пациентов с опухолью снижается масса тела из-за нехватки необходимых ферментов в организме.

Специалисты подытожили, что рак желудка располагается на шестом месте в списке самых распространенных онкологических заболеваний, передает МИР 24.