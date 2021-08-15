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Экономист назвал способ добиться реструктуризации долгов перед банками

Полина Долганова

Экономика
Экономист назвал способ добиться реструктуризации долгов перед банками
Фото: Вечерняя Москва

По данным Банка России, по состоянию на 1 июля 2021 года задолженность физических лиц перед банками достигла отметки в 23,9 триллиона рублей. С начала года этот показатель возрос на 2,3 триллиона. В связи с этим руководитель отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан рассказал о важности роста доли невозврата кредитов.

По его словам, такая задолженность населения вызвана активизацией граждан в сфере покупок.

— Это закономерно, потому что ограничения, которые вводились в прошлом году в связи с пандемией, в значительной степени отменены, следовательно, народ стал больше покупать и пользоваться потребительским кредитом, — сказал специалист в разговоре с «Радио 1».

Он также назвал способ реструктуризировать долги. По мнению Бажана, банки должны перевести задолженность своего клиента нескольким кредитным организациям или объединить ряд кредитов в один.

Эксперт подытожил, что некоторые банки при этом могут предложить меньший процент. В таком случае доля невозврата будет только расти.

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