Биолог оценил обнаруженные новые подавляющие коронавирус вещества

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Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков прокомментировал исследование ученых канадского Университета Альберты, согласно которому против коронавируса были обнаружены новые эффективные вещества.

В научной работе отмечается, что вещество GC376, которое используется при лечении кошек, способно подавить вирус SARS-CoV-2.

По словам Чумакова, желание ученых проверить вещество на предмет его возможности противостоять коронавирусной инфекции вполне закономерно, потому как ранее лекарство уже было использовано при лечении животных от COVID-19.

Эксперт также отметил, что ученые смогли продемонстрировать в своей работе механизм работы этого вещества.

— То есть, он работает путем подавления активности протеазы,— это фермент, который расщепляет белок. Для того, чтобы коронавирус смог заражать клетку, необходимо произвести модификацию S-белка на поверхности, который включает как раз протеолиз, то есть расщепление белковой молекулы, — рассказал профессор в разговоре с «Радио 1».

Он подытожил, что после расщепления COVID-19 становится инфекцией, способной передаваться от одного пациента к другому. В том случае, если вещество сможет подавить этот эффект, вирус перестанет иметь активный характер.