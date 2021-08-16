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«Демоны в жизни»: астролог объяснила, кто виноват в проблемах семьи Джигана и Самойловой

Анна Михалюк

Общество
«Демоны в жизни»: астролог объяснила, кто виноват в проблемах семьи Джигана и Самойловой
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Астролог Ирина Чукреева рассказала о том, как на самом деле, по ее мнению, обстоят дела в семье Джигана. Особенный интерес у подписчиков вызывает то, каким отцом является рэпер. Новым инфоповодом стала недавняя видеозапись, опубликованная в Instagram. На ней Джиган вместе со своим сыном Давидом, которому чуть больше года, бьет по груше. Певец не рассчитал сил и ударил настолько сильно, что груша отлетела в мальчика, тот упал.

Специалист в новом ролике на своем YouTube-канале рассказала, что Давиду отец видится непредсказуемым, странным и витающим в своем мире. Однако когда ребенок вырастет, по словам астролога, он не будет переживать о том, каким его папа предстал перед публикой в 2020 году. Напротив, его это позабавит, потому что любовь к шуткам и легкий настрой на жизнь ему передались от отца.

Астролог выдвинула версию о том, что конфликты в семье возникают не из-за папы, а из-за мамы — Оксаны Самойловой. Она зажатая, холодная, злая и устала быть идеальной.

— За всем этим стоит ощущение одиночества, которое никакими детьми не прикроешь. Луна в соединении с Марсом — это аспект легковоспламеняющейся бомбы. Холодность на публике и демоны в жизни — вот кто такая Оксана Самойлова, — рассказывает астролог.

Чукреева считает, что ребенок может чувствовать, что мама напряжена, из-за этого могут возникать истерики, капризы и необоснованный плач.

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