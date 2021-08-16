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Сервис Russpass разработал маршрут по местам съемок знаменитых фильмов в Москве

Виктория Сикерина

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Сервис Russpass разработал маршрут по местам съемок знаменитых фильмов в Москве
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Гоголевский бульвар Карта всех событий

Туристический онлайн-сервис Russpass представил маршрут по местам съемок популярных кинолент в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе московского комитета по туризму в понедельник, 16 августа.

В ведомстве отметили, что посетить можно будет локации из фильмов «Москва слезам не верит», «Покровские ворота», «Я шагаю по Москве», «Место встречи изменить нельзя», «Служебный роман», «Брат-2», «Летят журавли» и «12 стульев».

— В цифровом туристическом сервисе Russpass доступен новый маршрут по местам съемок восьми легендарных фильмов. Кинопутешествие позволит узнать истории создания знаменитых кинолент, — подчеркнули в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что прогулка рассчитана на пять часов. Маршрут стартует на Гоголевском бульваре: здесь была снята знаменитая сцена из кинокартины «Москва слезам не верит» между персонажами Юрия Васильева и Веры Алентовой.

Сервис Russpass разработал маршрут по местам съемок знаменитых фильмов в Москве Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979 год)

Конечным пунктом прогулки станет высотка на Котельнической набережной. Именно в этом доме жила Ирина Салтыкова из «Брата-2».

Также во время маршрута посетители пройдут по Новому Арбату, Малой Молчановке и другим культовым улицам Москвы, где снимали заявленные в программе фильмы, отмечает ТАСС.

Цифровой сервис Russpass также создал познавательно-развлекательный маршрут для семейных прогулок с детьми по Москве. Путь включает в себя девять интересных локаций.

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