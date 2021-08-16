Андрей Бочкарев: Еще одна школа-гигант появится в Новой Москве в 2022 году

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Внуковское Карта всех событий

Общеобразовательная школа на 2100 учеников появится во Внуковском поселении на территории ТиНАО в 2022 году. Об этом рассказал в понедельник, 16 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что учебное заведение будет включено в жилой комплекс и построено на деньги инвестора.

— В следующем году вблизи деревни Рассказовка на территории поселения Внуковского ожидается ввод еще одной школы-гиганта на 2100 мест, — заявил заммэра Москвы.

Андрей Бочкарев подчеркнул, что в школе предусмотрены мастерские, методические кабинеты и хорошо оборудованные классы. Школа-гигант будет построена в рамках реализации проекта по социальному развитию инфраструктуры Москвы.

— С 2012 года в округе спроектировали, построили и ввели более 90 соцобъектов. До конца 2021 года за счет средств бюджета города и инвесторов планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию несколько десятков школ и детских садов. Всего же до конца 2024 года инвесторы в ТиНАО планируют построить более 100 детских садов и школ, — пояснил заместитель мэра.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что на станции метро «Каховская» началась установка отреставрированных панно. Данная станция войдет в состав Большой кольцевой линии московского метро.