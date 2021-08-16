Неожиданные повороты судьбы: рожденные в какие даты ощутят влияние ретроградного Урана

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

20 августа Уран войдет в ретроградное движение. Так как он — «планета революций», то перед тем как войти в ретроградное положение, он будет оказывать наибольшее влияние на россиян, рожденных в определенные даты. Влияние этой планеты больше всего ощутят Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог и астролог Лилия Гаевая.

По мнению специалиста, ретроградный Уран больше всего затронет людей, которые рождены в следующие даты: с 1.02 по 5.02; с 3.05 по 7.05; с 5.08 по 9.08 и с 5.11 по 9.11. В том числе это будут те, кто родился в декабре 1952 года, январе — феврале 1953 года, сентябре 1957 года, апреле — мае 1962 года, январе 1967 года, июле — сентябре 1971 года, феврале — марте 1976 года, ноябре 1980 года, июле — августе 1985 года, марте — апреле 1990 года, октябре — декабре 1995 года, июне — июле 1999 года и в феврале 2004 года.

— Если влияние ретроградного Урана есть, то с данного времени и до января 2022 года в вашей жизни могут произойти неожиданные повороты, которые обязательно приведут к новой главе в жизни. Часто такие перемены кажутся неприятными и ненужными, но это неверное мнение. Все они необходимы и важны для роста, а через какое-то время получится это отчетливо осознать. У каждого человека это затронет свою сферу, в зависимости от того, где расположена планета в натальной карте, поэтому любую карту нужно рассматривать индивидуально, — сказала Гаевая.

По мнению астролога, также могут проиграться события, начало которых было положено в июне текущего года. Поэтому сейчас самое время пересмотреть принятые тогда решения и внести соответствующие коррективы, заключила собеседница «ВМ».