Программа «Школа Сокурова» пройдет в кинотеатре «Звезда»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сеть кинотеатров «Москино» с 19 по 22 августа приглашает зрителей на программу «Школа Сокурова», которая пройдет в кинотеатре «Звезда».

В афише мероприятия представлен дебют Александра Николаевича «Одинокий голос человека», который будет демонстрироваться с пленки из архива «Москино». Лента, вышедшая на экраны в 1978 году, снята по мотивам произведений Андрея Платонова «Река Потудань», «Сокровенный человек» и «Происхождение мастера». Фильм был «приговорен» к уничтожению, но этого не случилось благодаря случайности. А спустя девять лет фильм получил «Бронзового леопарда» на кинофестивале в Локарно.

Также зрители увидят работы учеников мастерской Сокурова при Кабардино-Балкарском государственном университете. Фильмы «Мальчик русский» Александра Золотухина, «Глубокие реки» Владимира Битокова, «Софичка» Киры Коваленко и «Теснота» Кантемира Балагова были показаны на международных фестивалях и получили призы и положительные отзывы критиков.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте «Москино».