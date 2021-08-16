Названо количество шаманов на территории России

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Около четырех тысяч шаманов насчитывается в настоящее время в России. Их количество растет с каждым годом. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил верховный шаман страны Кара-оол Допчун-оол.

— Во всей России число шаманов каждый год увеличивается. Их около четырех тысяч, — заявил он.

По его словам, за помощью к шаманам обращаются разные люди со всей России. Шаманизм не принимает различий по национальности и вероисповеданию. В своей работе шаманы прибегают к силам природы.

На состоявшемся накануне третьем Всероссийском съезде шаманов было принято решение обратиться к российским властям с просьбой признать шаманизм традиционной религией. Кроме того, в ходе съезда рассматривались вопросы о создании в стране соответствующей общероссийской религиозной организации.

Верховный шаман подытожил, что многие языческие верования планируют присоединиться к шаманизму, так как обряды и традиции у этих исповеданий не разнятся, передает РИА Новости.