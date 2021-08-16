Опубликованы фото редкой чернозобой гагары, которую нашли в столичном лесопарке

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Россия, Москва, природно-исторический парк Москворецкий Карта всех событий

Редкую птицу — чернозобую гагару — обнаружили в одном из лесопарков Москвы. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Отмечается, что птицу заметили в парке «Москворецкий».

Специалисты уточняют, что чернозобая гагара является редким явлением для Москвы. В основном эти птицы размножаются в арктической и субарктической зонах Евразии.

В России гагара гнездится на островах Северного-Ледовитого океана.

Раньше птицу можно было заметить в Рязанской и Московской областях, однако за последние десятилетия южная граница области распространения гагары передвинулась на 200 километров к северу.

В настоящее время самой близкой к Москве точкой, где можно увидеть редких птиц, является верховье Волги. Предполагается, что именно оттуда в столицу могла прилететь молодая особь гагары.