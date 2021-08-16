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Фестиваль «Автокультура» пройдет в Архангельском

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль «Автокультура» пройдет в Архангельском
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Музей-усадьба «Архангельское» 28 и 29 августа приглашает посетителей на фестиваль «Автокультура», где можно увидеть редкие автомобили, легенды спорта и автопрома.

Гости мероприятия познакомятся с уникальными автомобилями. На одной площадке соберутся более 80 машин, среди которых классика, легенды автоспорта, редкие янгтаймеры и эффектные спорткары.

Оба дня на фестивале будет работать лекторий, где специалисты из мира автомобилей и автоспорта поделятся историей автомобильных легенд, расскажут, можно ли стать гонщиком или им нужно родиться, как проводятся мировые гонки и как автоспорт влияет на простую жизнь водителя. Отдельное внимание уделят темам будущего мобильности, новым технологиям на дорогах и защите окружающей среды.

В развлекательной части фестиваля можно принять участие в мастер-классах, а также послушать классику и джаз.

Среди участников выставки будет проведен конкурс элегантности, где жюри и гости фестиваля выберут самый уникальный, по их мнению, автомобиль.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

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