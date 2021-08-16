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Директор МакSим рассказала, где певица проходит реабилитацию после комы

Виктория Сикерина

Общество
Директор МакSим рассказала, где певица проходит реабилитацию после комы
Фото: instagram/maksimartist

Официальный представитель певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) опровергла информацию о лечении в реабилитационном центре. Об этом стало известно в понедельник, 16 августа.

Директор артистки подчеркнула, что она лечится дома.

Примечательно, что до публичного опровержения СМИ сообщили о том, что МакSим пройдет курс реабилитации в Московской области в течение месяца.

— Это неправда, она проходит лечение на дому, — ответила РИА Новостям представитель звезды.

В больницу МакSим попала 15 июня. Врачи диагностировали певице 40-процентное поражение легких. Незадолго до этого Марина Абросимова почувствовала недомогание, но особого значения этому не придала.

В медицинском учреждении звезду ввели в состояние искусственной комы, чтобы организм лучше боролся с болезнью. Лишь 7 августа МакSим пришла в сознание.

Отметим, что на днях в социальных сетях распространилось видео, снятое во время выписки певицы из больницы. Покинуть стены медицинского учреждения ей пришлось с помощью инвалидного кресла. В настоящий момент Марина Абросимова чувствует себя лучше, но головокружение и трудности с дыханием и ходьбой пока сохраняются.

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