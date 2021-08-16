Юрист предупредил об опасности лишиться квартиры из-за мошенников

Фото: Pexels

Мошенники могут лишить недвижимости как минимум двумя способами — подделкой электронной цифровой подписи (ЭЦП) и паспорта владельца недвижимости. Однако все эти действия злоумышленников обратимы, заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» юрист и риелтор Герман Борисов.

Сама по себе схема заключается в том, что мошенники находят или подделывают паспорт владельца недвижимости, подают заявление в Росреестр и подписывают от его имени договор купли-продажи квартиры. А далее объект переходит в собственность другому человеку. ЭЦП же в свою очередь позволяет совершать регистрационные действия с имуществом дистанционно.

— Такие случаи действительно есть. Но иногда подделывают и электронную цифровую подпись. Уберечься от этого можно следующим образом: прийти в МФЦ и написать заявление в Росреестр о запрете любых регистрационных действий, кроме как в личном присутствии или по доверенности. Это можно сделать в любой момент, — рассказал эксперт.

Далее заявление будет храниться в Росреестре, и какие-либо сделки по липовой доверенности или поддельному паспорту не пройдут, добавил Борисов. К тому же, даже если сделка формально состоялась, ее можно оспорить в судебном порядке. Правда, в случае если мошенники смогут заполучить настоящий паспорт владельца объекта, подача обращений в госорганы и рассмотрение вопроса займут более длительное время, поскольку в этом случае человек на несколько дней как минимум лишается возможности полноценно взаимодействовать с властью.

Впрочем, по словам юриста, случаи подделки как паспортов владельцев недвижимости, так и ЭЦП единичны. Люди чаще пишут заявления о запрете регистрационных действий без личного присутствия. И в этом случае у злоумышленников шансов «украсть» квартиру практически нет. Однако такой опцией пользуются не все, заключил собеседник «ВМ».