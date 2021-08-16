Олег Леонов отправил властям камень от снесённого дома в центре Москвы

Фото: Наталья Леонова / Вечерняя Москва

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Олег Леонов, урбанисты и жители городапередали в Департамент культурного наследия столицы обломок исторического здания, которое не удалось спасти от уничтожения. Они также направили чиновникам письмо за подписью почти 8 тыс. москвичей с требованием предоставить охранный статус 20 старинным постройкам.

— Для меня, как и для большинства жителей столицы, слова о сохранении духа старой Москвы имеют особый смысл. Мы выросли на этих улицах, каждый дом для нас особенный, и мы хотим спасти и сохранить их все. Москвичи с особенным чувством относятся к родным улицам. Тысячи горожан приходили к нам, чтобы оставить свою подпись, предлагали варианты зданий, которые нужно спасти, у людей действительно болит душа за город, — заявил Леонов.

Он отметил, что статус объектов культурного наследия защитит уникальные московские сооружения от нерадивых хозяев и «дизайнерского ремонта». Вместе с подписями в департамент был переданобломок здания, построенного в начале ХХ века. Фрагмент кладки должен стать напоминанием для властей, что спасением и сохранением старой Москвы нужно заниматься прямо сейчас, иначе может быть поздно, заключил Олег Леонов.