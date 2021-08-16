Главнокомандующему ВКС Сергею Суровикину присвоили звание генерала армии

Фото: Администрация президента РФ

Указом президента России Владимира Путина главнокомандующему Воздушно-космическими силами (ВКС) Сергею Суровикину присвоили звание генерала армии. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

— Присвоить воинское звание генерала армии Суровикину Сергею Владимировичу, — говорится в документе на сайте.

Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. Он окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, а также Военную академию им. М. В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба ВС России.

С июня 2004 года Суровикин руководил 42-й гвардейской дивизией на территории Чечни. В ноябре 2008 года его назначили начальником Главного оперативного управления Генштаба, а с января 2010 года он занимал пост начальника штаба Приволжско-Уральского, а затем Центрального военных округов.

Звание Героя России Суровикину присвоили 8 декабря 2017 года за мужество и героизм во время выполнения воинского долга в Сирии. Он также награжден орденом Святого Георгия IV степени, орденами Мужества и «За военные заслуги».