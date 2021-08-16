Анатолий Вассерман зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы

Фото: Алена Куренова / Вечерняя Москва

Окружная избирательная комиссия зарегистрировала публициста Анатолия Вассермана кандидатом в депутаты Госдумы восьмого созыва. Он идет на выборы в качестве самовыдвиженца по 205-му Преображенскому одномандатному округу Москвы.

— Меня зарегистрировали как кандидата. Причем самовыдвиженцем, то есть при поддержке самих избирателей, — сказал Вассерман журналистам.

Аналитик стал первым претендентом в нижнюю палату российского парламента от Преображенского округа. Вассермана поддержали около 30 тысяч избирателей на первом этапе сбора подписей.

— Мои помощники проверили каждый подписной лист. Часть подписей была отбракована из-за указания неправильного адреса. Многие оставляли свой голос в мою поддержку, при этом проживая в другом округе или даже в другом городе. Еще до подачи этих листов в комиссию мои помощники их отбраковали, — сообщил Анатолий Вассерман.

Он добавил, что общее число подтвержденных и проверенных подписантов составило около 15 тысяч. По данным на 16 августа, от 205-го избирательного округа Москвы в Думу баллотируются 10 партийных кандидатов и 1 самовыдвиженец.