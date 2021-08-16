Пётр Толстой обсудил с москвичами идею строительство ФОКа в Выхино-Жулебино

Фото: Александр Чикин / Вечерняя Москва

Депутат Госдумы от Люблинского округа Пётр Толстой обсудил с жителями Выхино-Жулебино инициативу по строительству спортивного комплекса на месте бывшего пустыря в центре района. На встрече также присутствовали представители местной управы.

— Обсуждаем возможные проекты с главой управы Выхино-Жулебино. Однозначно, здесь нужно что-то менять, нужно, чтобы на этом месте появилось что-то для людей разных возрастов, — подчеркнул парламентарий.

Участок находится по адресу Ферганский проезд, дом 4, корпус 2. По словам участников встречи, ранее на этом месте работало кафе, которое было объектом притяжения шумных компаний. По решению Арбитражного суда Москвы объект признали самостроем и снесли в июле 2021 года.

Теперь освободившуюся площадку хотят приспособить для общественных нужд. Здесь уже посеяли свежий газон. Москвичи облюбовали новое пространство для прогулок, однако выступают за более практичное его использование. Молодежь, например, хочет, чтобы здесь появился физкультурно-спортивный комплекс.

— К нам обращается много молодежи. Люди просят построить спортивный объект, потому что Выхино нуждается в новых местах для занятий физкультурой, — пояснил Толстой.

По словам депутата, построить крытый ФОК на месте бывшего пустыря возможно. Вместе с тем он будет небольшим — для 5-6 видов спорта. Кроме того, площадь свободного участка не позволит разместить бассейн в будущем здании. Однако школьники Выхино смогут посещать в нем десятки секций.

Также москвичи предлагают облагородить территорию будущего спорткомплекса — возвести рядом с ним фонтан, разбить цветники и установить скамейки. Толстой заявил, что этот вопрос необходимо рассмотреть.

Ранее Толстой говорил, что жители Выхино-Жулебино нуждаются в улучшении спортивной инфраструктуры. Депутат предложил создать крупный ФОК с бассейном вблизи МКАДа. На территории района действуют только два спортивных комплекса.