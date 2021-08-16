Женщина в Подмосковье вручила таксисту почти 200 тысяч рублей из-за депрессии

Фото: Пресс-служба Госдумы

Пожилая женщина по ошибке заплатила за проезд в подмосковном такси почти 200 тысяч рублей. Деньги позже вернули владелице.

По словам водителя такси, пассажирка в дороге жаловалась на плохой период в жизни — она переживает не лучшие времена в отношении с сыном, который хочет отправить пожилую женщину в психиатрическую лечебницу. Таксист подбадривал ее в дороге и советовал не убиваться так сильно по этому поводу. После поездки старушка оставила на сиденье конверт и ушла. В нем оказалась значительно более крупная сумма, чем нужно. Пассажирка должна была отдать за проезд пять тысяч рублей, в конверте же лежали 190 тысяч.

—Позже он пришел в наш офис и рассказал об инциденте. С женщиной связались по телефону, объяснили, что ее деньги в целости и сохранности, — рассказали в пресс-службе агрегатора такси «Подмосковью сегодня».

Она просто перепутала конверты — отдельно у нее лежали деньги на жизнь и оплата за проезд. Как призналась пассажирка, это произошло из-за того, что она пребывала в депрессии.

Однако адвокат Полина Середкина не уверена в том, что деньги вернулись исключительно из-за моральных качеств водителя такси. Если бы он их не вернул сразу, это достаточно быстро выяснили бы правоохранительные органы.

— Оставь он эти деньги себе, его могли бы найти через полицию. Это нетрудно, ведь все явки и пароли известны. Если бы женщина заявила о пропаже раньше, могли бы обвинить в попытке скрыть истину и незаконно обогатиться. А зачем добросовестному таксисту проблемы с законом и подмоченная репутация? — рассуждает она.