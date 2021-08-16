Олег Леонов пришел в мэрию с историческим булыжником

Фото: Александр Иванов

Куратор проектов «Лиза Алерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов инициировал работу по присвоению статуса объекта культурного наследия (ОКН) 20 зданиям в ЦАО и в районе Лефортово в Москве. Об этом он сообщил журналистам.

— Сейчас готовятся заявки по 20 памятникам истории в ЦАО и Лефортово. Это огромная работа с неповоротливой государственной машиной. Чиновники намного быстрее начинают выполнять свои обязанности, если видят, что инициативу поддерживают тысячи людей. А у домов в центре, нуждающихся в защите, осталось не так много времени. Некоторые из них выглядят неплохо, но это может измениться в любой момент. Непрофессиональная реставрация или, с позволения сказать, дизайнерский ремонт могут начаться завтра или через неделю, — сказал Олег Леонов.

Он добавил, что поддержать инициативу по сохранению исторических объектов центра города можно на специальных точках, которые будут действовать в районах, где расположены дома, нуждающиеся в защите.

— Увидите людей в оранжевых футболках — не проходите мимо. Они помогают спасти нашу Москву, — призвал Олег Леонов.

По его словам, список зданий обсуждался с жителями центра Москвы, экспертами-историками и архитекторами.

Олег Леонов уточнил, что статус ОКН присваивается зданиям, представляющим ценность для нашей истории и культуры, и строениям, обладающим этим статусом, государство гарантирует защиту.

Он напомнил, что собственник объекта с охранным статусом обязан обеспечить неизменность облика, не сносить, не перестраивать и не менять планировку, содержать в хорошем состоянии, не использовать под склады, лаборатории и производства, которые могут нанести вред внешнему или внутреннему облику или привести к разрушению.

— Новый статус — спасение для домов, которые для нас тесно связаны с Москвой нашей юности, которые хочется показать детям и внукам. Он же станет защитой от самодеятельной реставрации с козырьками, надстройкой этажей и панорамным остеклением. Мы хотим, чтобы наши районы были свободными от безликих монстров из стекла и бетона, — добавил Олег Леонов.