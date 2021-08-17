Два памп-трека появятся в пойме реки Чермянки

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Два памп-трека возведут в пойме реки Чермянки, которая является притоком Яузы. Работы будут проводиться в рамках программы комплексного благоустройства этой местности.

К настоящему моменту для малого трека было подготовлено песчаное основание. В нем была смонтирована специальная дренажная система, помогающая избежать скоплений воды в участках трассы.

По словам заместителя руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергея Мельникова, специалисты также смонтировали искусственные препятствия с помощью песка и гравия и приступили к работам по укладке асфальта.

На большом памп-треке в настоящее время уплотняют дренаж и готовятся к работам по формированию элементов самого трека.

Для удобства горожан проектом предусмотрено создание разных по размеру и конфигурации треков, главной особенностью которых является закольцованность. Благодаря ней препятствия можно проходить за счет силы инерции без помощи педалей.

Трасса большого трека будет составлять 180 метров в длину. Длина второго не менее интересного памп-трека составит 47 метров.

Вдоль трассы ремонтники возведут лавочки и обустроят смотровые площадки. Площади крупного и небольшого памп-треков составят 612 и 210 «квадратов» соответственно.

На сайте мэра Москвы подытожили, что памп-трек является площадкой для велосипедистов, скейтеров и райдеров на самокатах.