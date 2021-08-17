Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Остановочному пункту «Чухлинка» вернули первоначальное название «Перово»

Павел Гриднев

Общество
Остановочному пункту «Чухлинка» вернули первоначальное название «Перово»
Фото: Ирина Уварова / Вечерняя Москва

Гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписал приказ о возвращении остановочному пункту «Перово» его первоначального названия. Переименование стало результатом кампании проведенной общероссийской общественной организацией «Совет Матерей» вместе с жителями района.

В марте этого года были планово переименованы несколько станций Московской железной дороги. Превращение «Коломенского» в «Варшавское», а «Тушино» в «Тушинское» прошло спокойно, а вот переименование «Перово» в «Чухлинку» вызвало негативный эмоциональный отклик со стороны местного населения. Несколько поколений перовчан, привыкших к родному названию станции, были возмущены.

— Не найдя поддержки в других инстанциях, инициативная группа перовчан обратилась в приемную «Совета матерей» с просьбой о помощи. Мы изучили вопрос и выяснили, что переименование в «Чухлинку» не только противоречит логике и вводит людей в заблуждение, так как на горьковском направлении уже есть станция с таким названием, но и искажает историю, —поделилась лидер «Совета Матерей» Татьяна Буцкая.

Она добавила, что Перово – это крупный центр со своими традициями, ровесник станции «Перово», которой более ста лет, а Чухлинка была лишь маленькой деревней между Нижегородским и Рязанским трактом. За короткое время волонтеры «Совета Матерей» собрали более 5000 офлайн и 1000 онлайн подписей.

Буцкая рассказала, что следующим шагом стало письмо в Дептранс с приложенными к нему подписями. После этого Глава департамента транспорта Максим Ликсутов обратился к начальнику Московской железной дороги с просьбой обратить внимание на инициативу жителей. Таким образом, о спорной ситуации с «Чухлинкой» было оповещено руководство РЖД.

Результатом всех приложенных усилий стал приказ о переименовании «Чухлинки» обратно в «Перово», который подписал Глава РЖД Олег Белозеров. Одним из пунктов официального документа стало указание о размещении информации о переименовании остановочного пункта «Чухлинка» в «Перово» в корпоративных СМИ.

— Это общая победа неравнодушных жителей и наших волонтеров. Это хороший пример самоорганизации гражданского общества. Добавлю, что главное в таких случаях не замалчивать проблему, — подчеркнула Татьяна Буцкая

Она добавила, что просьба о помощи сама по себе является первым шагом к решению проблемы. Общественники его слышат и доводят до сведения власти. Это лучший алгоритм решения любых вопросов,

Напомним, что в июле этого года «Совет матерей» также организовала сбор подписей за очистку прудов в Вешняках, в результате чего водоемы в местном парке были приведены в порядок.

Татьяна Буцкаяновое названиержд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Человек и дом

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Устроим сладкую жизнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Все мнения
О проекте