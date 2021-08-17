Остановочному пункту «Чухлинка» вернули первоначальное название «Перово»

Фото: Ирина Уварова / Вечерняя Москва

Гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписал приказ о возвращении остановочному пункту «Перово» его первоначального названия. Переименование стало результатом кампании проведенной общероссийской общественной организацией «Совет Матерей» вместе с жителями района.

В марте этого года были планово переименованы несколько станций Московской железной дороги. Превращение «Коломенского» в «Варшавское», а «Тушино» в «Тушинское» прошло спокойно, а вот переименование «Перово» в «Чухлинку» вызвало негативный эмоциональный отклик со стороны местного населения. Несколько поколений перовчан, привыкших к родному названию станции, были возмущены.

— Не найдя поддержки в других инстанциях, инициативная группа перовчан обратилась в приемную «Совета матерей» с просьбой о помощи. Мы изучили вопрос и выяснили, что переименование в «Чухлинку» не только противоречит логике и вводит людей в заблуждение, так как на горьковском направлении уже есть станция с таким названием, но и искажает историю, —поделилась лидер «Совета Матерей» Татьяна Буцкая.

Она добавила, что Перово – это крупный центр со своими традициями, ровесник станции «Перово», которой более ста лет, а Чухлинка была лишь маленькой деревней между Нижегородским и Рязанским трактом. За короткое время волонтеры «Совета Матерей» собрали более 5000 офлайн и 1000 онлайн подписей.

Буцкая рассказала, что следующим шагом стало письмо в Дептранс с приложенными к нему подписями. После этого Глава департамента транспорта Максим Ликсутов обратился к начальнику Московской железной дороги с просьбой обратить внимание на инициативу жителей. Таким образом, о спорной ситуации с «Чухлинкой» было оповещено руководство РЖД.

Результатом всех приложенных усилий стал приказ о переименовании «Чухлинки» обратно в «Перово», который подписал Глава РЖД Олег Белозеров. Одним из пунктов официального документа стало указание о размещении информации о переименовании остановочного пункта «Чухлинка» в «Перово» в корпоративных СМИ.

— Это общая победа неравнодушных жителей и наших волонтеров. Это хороший пример самоорганизации гражданского общества. Добавлю, что главное в таких случаях не замалчивать проблему, — подчеркнула Татьяна Буцкая

Она добавила, что просьба о помощи сама по себе является первым шагом к решению проблемы. Общественники его слышат и доводят до сведения власти. Это лучший алгоритм решения любых вопросов,

Напомним, что в июле этого года «Совет матерей» также организовала сбор подписей за очистку прудов в Вешняках, в результате чего водоемы в местном парке были приведены в порядок.