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Запуск БКЛ позволит разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию метро на 17 процентов

Полина Долганова

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Запуск БКЛ позволит разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию метро на 17 процентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Полный запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) метро позволит разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию (ТКЛ) на 17 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По словам руководителя департамента Максима Ликсутова, перегруженность некоторых участков метро по-прежнему остается проблемой. Так, например, на юге ТКЛ все еще сохраняется четыре перегона, на которых можно заметить переизбыток пассажиров в час пик.

— Полноценный запуск БКЛ разгрузит ТКЛ на 17 процентов — все пассажиры будут ездить с комфортом. А после запуска МЦД-3 часть людей пересядет на диаметр, — приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Уточняется, что в настоящее время ТКЛ ежедневно пользуются свыше 700 тысяч человек, однако этот показатель в значительной степени отстает от данных десятилетней давности, что является хорошим результатом по части сокращения нагрузки.

Уменьшить пассажиропоток на линии изначально удалось благодаря первому участку Некрасовской линии до «Косино», продлению ветки и замене составов на более вместительную модель, передает агентство городских новостей «Москва».

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