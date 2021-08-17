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Конный фестиваль «Иваново поле» пройдет в Подмосковье

Ольга Маркова

Развлечения
Конный фестиваль «Иваново поле» пройдет в Подмосковье
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В Московской области на территории КСК «Ивановское» с 26 по 29 августа состоится Международный конный фестиваль «Иваново поле».

Гости станут свидетелями лучших конных шоу и показательных выступлений наездников. В программе: рыцарский турнир святого Георгия, выездка, котильон, вестерн «Легенды Дикого Запада», драйвинг, джигитовка и зеркальный конкур.

На музыкальной сцене выступят Елка, Григорий Лепс, группа «Градусы».

В средневековом театре пройдут многочисленные спектакли, в том числе спектакль Театра маленьких людей, а также мастер-классы по средневековым танцам.

В рамках большого фестиваля пройдет «Иваново поле дети», где юные участники смогут увидеть уникальные шоу и зайти в ремесленные города, принять участие в мастер-классах по уходу за животными и пообщаться с мультгероями и персонажами любимых сказок. Состоятся также мультипликационные станции и квесты.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте фестиваля.

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