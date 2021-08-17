Фото: ПАО «Ил»

В Москве на 60-м году жизни скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов.

Как сообщили в пресс-службе «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»), Юрасов скончался в результате тяжелой болезни, передает ТАСС.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что всю свою трудовую деятельность специалист посвятил работе в ОКБ Ильюшина.

Андрей Юрасов родился 26 октября 1961 года в российской столице. Он окончил МАИ и поступил на работу в ПАО «Ил», где проработал почти 35 лет. Там Юрасов прошел трудовой путь от техника до главного конструктора. Занимался подготовкой и проведением летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-96МО/Т, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД, Ил-76ТД.

Ил-76 — один из наиболее популярных военно-транспортных и транспортных самолетов в мире. Он занимает шестое место в списке самых популярных военно-транспортных самолетов.

Ил-78 — один из наиболее распространенных самолетов-заправщиков. Он располагается на шестой строчке списка самых популярных самолетов-заправщиков.