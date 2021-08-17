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Кино эпохи перестройки покажут в кинотеатре «Факел»

Ольга Маркова

Развлечения
Кино эпохи перестройки покажут в кинотеатре «Факел»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сеть кинотеатров «Москино» с 21 августа по 25 сентября приглашает жителей и гостей города на показы авторского кино времен перестройки. Мероприятия пройдут в кинотеатре «Факел».

Откроет проект 21 августа мистическая фантасмагория «Посвященный» по сценарию Юрия Арабова и с музыкой Сергея Курехина. Фильм представит киновед Андрей Апостолов.

В воскресенье, 29 августа, зрители увидят экзистенциальную притчу «Панцирь» о человеке, который способен видеть ангелов. Лента стала игровым дебютом вышедшего из документального кино Игоря Алимпиева.

Историю нескольких семей «Утоли моя печали» с замечательной игрой Сергея Колтакова гостям кинотеатра представят 4 сентября. Получившую приз в Берлине драму «С.Э.Р.» о трудном подростке из интерната можно будет увидеть 12 сентября. Душераздирающая драма Сергея Бодрова, где в эпизоде снялся его сын.

Фильм о подростках 80-х «Стеклянный лабиринт» представят зрителям 18 сентября. Горькая драма Марка Оспеньяна составляет своеобразную пару с его шестидесятническим фильмом про будни молодежи «Три дня Виктора Чернышева», но с поправкой на новое время.

25 сентября на экране — гротескная сатира «ОНО» по мотивам романа Салтыкова-Щедрина «История одного города». Градоначальники, в которых угадываются бывшие главы СССР и России, сюрреализм и слэпстик, русский фольклор и музыка Сергея Курехина.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте «Москино».

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