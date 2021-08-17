Москвичи выберут парк с самым комфортным кинотеатром под открытым небом

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Голосование, посвященное летним кинотеатрам, началось в проекте «Активный гражданин». Участники должны будут выбрать самый удобный из них.

В голосовании представлены зоны для просмотра кино из шести столичных парков: «Сокольники», «Фили», «Садовники», «Музеон», сад «Эрмитаж» и Парк Горького.

Каждая из площадок имеет свои отличительные характеристики. Так, например, в «Музеоне» большинство картин показывают в оригинале и с русскими субтитрами.

В «Эрмитаже» посмотреть кино можно на огромном экране, площадь которого достигает 20 на 10 метров.

Кинотеатр в «Садовниках» рассчитан на случай непогоды — зрительный зал расположен под стационарным навесом.

В «Сокольниках» кинотеатр рассчитан на 175 мест. Перед началом сеанса гостям раздают пледы и подушки.

Кинотеатр в «Фили» находится на главной аллее парка. Он оформлен в экологичном стиле. В зрительном зале стоят деревянные сиденья и металлические ограждения.

Пространство «Плюс Дача» в Парке Горького позволяет не только посмотреть кино, но и послушать музыку и посмотреть спектакли.

Так, участникам проекта «Активный гражданин» предстоит выбрать наиболее удобную площадку из вышеперечисленных. Горожан попросят оценить кинотеатры по десятибалльной шкале. В том случае, если пользователь не посещал ни одно из этих мест, для него есть специальный вариант «Затрудняюсь оценить», передали на официальном сайте мэра Москвы.