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Еще 20 958 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за сутки

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Еще 20 958 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за сутки
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В 85 регионах России выявили 20 958 случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба во вторник, 17 августа.

При этом 8,2 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

Еще 20 958 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 2006 случаев заболевания коронавирусом.

Еще 20 958 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в стране также было зафиксировано 805 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью выздоровели 18 407 пациентов.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.

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