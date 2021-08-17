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Культурный центр фронтовых поэтов откроется на базе библиотеки № 110

Полина Долганова

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Культурный центр фронтовых поэтов откроется на базе библиотеки № 110
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Ташкентская ул., 18к1Карта всех событий

Культурный центр фронтовых поэтов откроется 1 сентября на базе библиотеки №110.

Организаторам удалось собрать единственную в своем роде экспозицию — она будет состоять из литературного наследия фронтовиков и из мемориальных артефактов.

В литературной части центра будут представлены книги более 60 авторов. Все произведения были отобраны из фонда библиотек юго-востока Москвы и из коллекций букинистов. Так, например, в коллекцию центра попал сборник стихотворений Константина Симонова, который был выпущен в 1942 году.

Собранная книжная коллекция будет интересна тем, кто испытывает особую любовь к фронтовой литературе и к творчеству конкретных поэтов того военного времени.

Концепция культурного центра разрабатывалась совместно с писателем Юрием Поляковым, специалистами Российского государственного гуманитарного университета и экспертами Российского исторического общества.

Часть экспозиции будет представлять собой несколько тематических зон: посетители смогут узнать больше о главных поэтах-фронтовиках, посмотреть на периоды войны глазами литераторов и побывать в землянке с предметами этой эпохи.

В день открытия центра в библиотеке организуют книжную выставку «Стихотворцы обоймы военной» и концерт в честь творчества поэтов-участников Великой Отечественной войны. Начало мероприятия запланировано на 17:00, передали на официальном сайте мэра Москвы.

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